Нападающий Баварии Роберт Левандовски стал еще одним кандидатом на усиление атаки парижан.

Поляк якобы ищет новый вызов, а одним из вариантов такого является ПСЖ, который может позволить себе звезду Баварии лишь в случае ухода Мбаппе, информирует L'Equipe.

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Ранее сообщалось, что Бавария готова отпустить Левандовски за 60 млн евро из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса. Еще одним претендентом на Роберта является мадридский Реал.

В общем, Левандовски сыграл в 39 встречах во всех соревнованиях за Баварию в текущем сезоне, записав в свой актив 47 голов и 9 ассистов.

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