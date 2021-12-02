"Левандовски? Он мечтал подписать контракт с Реалом и поиграть с Криштиану Роналду. Но я считал, что Роберт не должен сидеть на скамейке, а Реал предлагал именно это – подменять Бензема", – поделился Кухарски в комментарии Cadena SER.

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Отметим, что поляк мог перейти в Реал, еще когда выступал за дортмундскую Борусию. В итоге Левандовски перебрался в Баварию на правах свободного агента, где едва не стал лучшим игроком мира.

К слову, контракт Роберта Левандовски с Баварией истекает летом 2023-го. В текущем сезоне он поражает результативностью на клубном уровне: 20 матчей, 25 голов и 2 ассиста.

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