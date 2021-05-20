Форвард Баварии Роберт Левандовски заинтересовал Челси и ПСЖ, однако сам игрок хочет выступать за Барселону.

Этим летом форвард может покинуть Баварию. Поляком уже интересуются Челси и ПСЖ, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Daily Mail. Однако сам Левандовски хочет перейти в Барсу.

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Сейчас экономическая ситуация каталонского клуба не позволяет им подписать одного из самых дорогих игроков на рынке. Наиболее вероятным клубом, в котором Роберт мог бы продолжить карьеру, является Челси. Лондонцы хотят обменять Тимо Вернера на 32-летнего ветерана.

Напомним, в последнем сезоне Левандовски провел за мюнхенцев 39 матчей во всех турнирах, забил 47 мячей и отдал 9 голевых передач. Вернер отличился 12 мячами и 14 ассистами.

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