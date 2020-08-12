"Левандовски лучше, чем Месси": экс-форвард Баварии Элбер оценил фантастический сезон поляка

"Сейчас Левандовски лучше, чем Месси. Мне нравится стиль игры Лионеля Месси – это топ-уровень в течение десяти лет. Он настоящий гений!

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Но в этом году Левандовски недостижим. Он показывает свой класс и способен на все. Левандовски проводит прекрасный сезон", – цитирует бразильца Bild. Элбер таким образом прокомментировал вероятность получения Золотого мяча польским форвардом Баварии.

Напомним, что ранее французское издание France Football объявило, что не будет вручать Золотой мяч-2020 из-за пандемии. Затем появилась информация, что награду все же могут вручить в этом сезоне. По мнению букмекеров, главным претендентом на награду в текущем году является именно Роберт Левандовски.

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