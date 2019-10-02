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Левандовски космическим финтом оставил в дураках Вертонгена – момент дня в Лиге чемпионов

10:33 199 Читати українською
Левандовски космическим финтом оставил в дураках Вертонгена – момент дня в Лиге чемпионов
Роберт Левандовски / Getty images

Форвард Баварии Роберт Левандовски запомнился роскошным финтом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

12’ Сон Хын Мин
61’ Харри Кейн
 
Йозуа Киммих 15’
Роберт Левандовски 45’
Серж Гнабри 53’
Серж Гнабри 55’
Серж Гнабри 83’
Роберт Левандовски 87’
Серж Гнабри 88’
12’ Сон Хын Мин
15’ Йозуа Киммих
45’ Роберт Левандовски
53’ Серж Гнабри
55’ Серж Гнабри
61’ Харри Кейн
83’ Серж Гнабри
87’ Роберт Левандовски
88’ Серж Гнабри

Роберт Левандовски стал одним из главных героев матча против Тоттенхэма не только благодаря дублю, но и отметился невероятным финтом.

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Поляк эффектно обыграл Яна Вертонгена, пятой мягко подбросив мяч над бельгийским защитником. Этот финт признан лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.

Отметим, что Бавария уничтожила Тоттенхэм в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а Левандовски записал себе в актив 2 забитых мяча.

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Теги
Лига чемпионов Тоттенхэм - Бавария Бавария Бавария Видеоновости Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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