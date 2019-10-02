Левандовски космическим финтом оставил в дураках Вертонгена – момент дня в Лиге чемпионов

Форвард Баварии Роберт Левандовски запомнился роскошным финтом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

Роберт Левандовски стал одним из главных героев матча против Тоттенхэма не только благодаря дублю, но и отметился невероятным финтом.

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Поляк эффектно обыграл Яна Вертонгена, пятой мягко подбросив мяч над бельгийским защитником. Этот финт признан лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.

Отметим, что Бавария уничтожила Тоттенхэм в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а Левандовски записал себе в актив 2 забитых мяча.

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