Левандовски изысканно опозорил сразу двух соперников – момент дня в квалификации на Евро-2020

Пресс-служба УЕФА определила самый яркий эпизод игрового уикенда в квалификации на Евро-2020.

Внимания удостоились действия нападающего сборной Польши Роберта Левандовски, который мастерски разобрался с двумя соперниками, пробросив им мяч между ног.

Евро-2020: Польша в напряженном матче разошлась миром с Австрией и осталась на первой строчке группы G

Отметим, что эффектные действия поляка не помогли его команде одержать победу. Поединок завершился без забитых мячей.

Такой результат позволил Польше сохранить первую строчку в группе G и набрать 13 очков, Австрия с 10 пунктами осталась третьей.

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