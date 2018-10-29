Левандовски: Играть на высшем уровне – это то, чего требует от меня клуб

Нападающий Баварии Роберт Левандовски заявил, что приложит максимум усилий для успеха своей команды.

"Я прекрасно чувствую себя в Мюнхене, счастлив здесь. Делаю все возможное, чтобы команда одерживала победы. Все в команде хотят этого. Бавария – это не только я, не только Роберт Левандовски.

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Я привык находиться под давлением и играть на самом высоком уровне – это то, чего требует от меня клуб, и я сам требую этого от себя. Уверен, что могу справиться с этим", – цитирует Левандовски Bild.

Напомним, вчера Левандовски стал автором одного из голов Баварии в ворота АЕКа и помог своей команде одержать победу в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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