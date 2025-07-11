Перед завершением сезона Ламин Ямаль удивил новой прической, перекрасившись в белый цвет. Гави решил тоже пойти на эксперимент с краской.

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Но испанцы не единственные, кто решил сменить имидж. Летом Роберт Левандовски и Войцех Щенсны тоже перекрасили волосы, последовав примеру молодых партнеров из Барселоны. Польский голкипер, выложив фотографию с новой прической, отметил одноклубников и написал: "Мы все делаем ошибки".

Напомним, Барселона вскоре начнет подготовку к новому сезону. Первым соперником "кулес" на сборах будет японский Кобе. Встреча запланирована на 27 июля.