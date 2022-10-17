Нападающий Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовски стал первым обладателем трофея имени Герда Мюллера. Он даётся игроку, который забил больше всего голов за клуб и сборную в официальных матчах за сезон.

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В сезоне 2021/22 Левандовски забил 57 голов в играх за Баварию и сборную Польши.

А вот действующий нападающий Баварии Садио Мане получил приз имени Сократеса. Этот приз вручается "за лучшие акции солидарности, совершенные чемпионами". Мане был отмечен за гуманитарные акции в его родной стране – Сенегале.

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