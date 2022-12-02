Удачи на чемпионате мира в Катаре принесут футболистам сборной Польши и материальные бонусы.

"Кадра" впервые за 36 лет смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира. Это произошло благодаря лучшей разнице мячей, чем у сборной Мексики, ведь у обеих команд было по 4 очка.

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За выход в плей-офф ФИФА гарантированно перечислит Польскому футбольному Союзу (PZPN) около 5 миллионов долларов, сообщает Przegląd Sportowy Onet. Из этой суммы 2 миллиона уйдут на премии футболистам. Если же Польша сможет выйти в четвертьфинал, то выплаты возрастут и для PZPN, и для игроков.

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата мира сборная Польши сыграет против Франции. Поединок состоится 4 декабря, стартовый свисток прозвучит в 17.00.

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