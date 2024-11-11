Левандовски и Ямал не поедут в сборные на Лигу наций – один рискует пропустить и матч ЛЧ против соперника Шахтера
Два ключевых игрока Барселоны получили повреждения прямо перед паузой на сборные.
Роберт Левандовски и Ламин Ямал не поедут в сборные Польши и Испании соответственно, поскольку получили травмы.
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36-летний центрфорвард отыграл полный матч против Реал Сосьедада, но позже у него обнаружили проблемы с поясницей. Ориентировочный срок восстановления Левандовски – 10 дней. Ямал пропустил игру Барсы из-за повреждения лодыжки. 17-летний вингер выбыл на 2-3 недели.
Если травма Левандовски может быть даже выгодной для Барселоны, то с Ямалом все не так просто. При худшем сценарии жемчужина "кулес" рискует пропустить матчи против Сельты и Лас-Пальмаса в Ла Лиге, а также 5-й тур ЛЧ против Бреста (26 ноября).
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