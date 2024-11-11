Два ключевых игрока Барселоны получили повреждения прямо перед паузой на сборные.

Роберт Левандовски и Ламин Ямал не поедут в сборные Польши и Испании соответственно, поскольку получили травмы.

Испания объявила заявку на матчи Лиги наций – сенсация Барселоны и супербомбардир получили дебютные вызовы

36-летний центрфорвард отыграл полный матч против Реал Сосьедада, но позже у него обнаружили проблемы с поясницей. Ориентировочный срок восстановления Левандовски – 10 дней. Ямал пропустил игру Барсы из-за повреждения лодыжки. 17-летний вингер выбыл на 2-3 недели.

Если травма Левандовски может быть даже выгодной для Барселоны, то с Ямалом все не так просто. При худшем сценарии жемчужина "кулес" рискует пропустить матчи против Сельты и Лас-Пальмаса в Ла Лиге, а также 5-й тур ЛЧ против Бреста (26 ноября).

COMUNICADO MÉDICO



Lamine Yamal tiene una lesión de grado 1 de la sindesmosis del tobillo derecho. El tiempo de baja aproximado será entre dos y tres semanas



Robert Lewandowski tiene una lesión lumbar. El tiempo de baja aproximado es de 10 días pic.twitter.com/EBIkgeILyV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 11, 2024

Барселона сенсационно проиграла Сосьедаду – эпичная ошибка VAR ограбила Левандовски, Кубо уничтожил оборону Флика