Левандовски и Флик – лучшие в прошлом сезоне Бундеслиги по версии журналистов
18:51 - Читати українською
Бавария в этом сезоне решила собрать все награды, в том числе индивидуальные.
Наставник Баварии Ганс-Дитер Флик стал лучшим тренером Бундеслиги по итогам прошлого сезона, сообщает Kicker.
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Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски сейчас в бешеной форме, поэтому заслуженно получил звание лучшего среди игроков. Выбирали своих фаворитов немецкие спортивные журналисты.
Напомним, в прошлом сезоне Бавария оформила требл, завоевав золотые медали внутреннего чемпионата, трофеи Кубка Германии и Лиги чемпионов.
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