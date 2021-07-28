Ректор частного Университета социальных наук в Лодзе был задержан во время вручения поддельного диплома одному из студентов в обмен на 2,5 тысячи злотых. Как сообщает meczyki.pl со ссылкой на издание Onet, к рассмотрению дела могут добавить Левандовски, Милика и Гуральски, которые также получили дипломы этого университета.

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Отмечается, что нападающий Баварии, по документам, должен был защищать свой диплом 24 марта 2018 – на следующий день после товарищеского матча Польши и Нигерии. Супруги Левандовски не комментировали ситуацию, однако ректор университета и хирург Эмиль Енджевский (друг семьи Роберта) отметили, что форвард сборной Польши получил диплом социальных наук.

Также в деле фигурируют Милик и Гуральски. В случае с Аркадиушем полиция обнаружила фотографию аттестата средней школы, который был выдан на имя его брата Лукаша. Сам нападающий отказался комментировать ситуацию.

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