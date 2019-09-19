Левандовски и Бавария установили исторические рекорды Лиги чемпионов

Немецкий клуб в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов уже успел превзойти свое же достижение по количеству побед в стартовых турах, а Роберт Левандовски забил двухсотый гол во всех турнирах.

В первом матче группового раунда Лиги чемпионов на стадионе Альянц-Арена мюнхенская Бавария разгромила белградскую Црвену Звезду (3:0). Отличились Роберт Левандовски, Кингсли Коман и Томас Мюллер. Эта победа стала для мюнхенского клуба 16-й подряд в стартовых матчах главного европейского турнира, что является рекордом Лиги чемпионов. При этом прежнее достижение также принадлежало немецкой команде.

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Кроме того, Роберт Левандовски стал единственным игроком, который забивает в стартовом матче Лиги чемпионов в течение последних четырех сезонов. Для Левандовски этот мяч стал 200-м за Баварию во всех турнирах. Для достижения этой отметки 31-летнему футболисту потребовалось 249 матчей.

Напомним, баварцы набрали 3 очка и возглавили турнирную таблицу группы B, их оппоненты по вчерашнему матчу имеют ноль очков и занимают последнюю строчку. В следующем туре Бавария сыграет с Тоттенхэмом. Встреча состоится 1 октября в Лондоне.

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