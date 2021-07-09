Польский форвард Роберт Левандовски был в шаге от перехода в харьковский Металлист.

"Мы уже договорились тогда с Лехом. 4,2 миллиона. Мы до этого такими цифрами не оперировали. Левандовски тогда совсем молодым был, за молодежную сборную выступал. Красников показал мне его и говорит: надо забирать. Где он – там и моменты.

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И он хотел ехать, и Лех хотел продать тогда. Но, может, и хорошо, что так случилось. Сейчас один из лучших в мире", – рассказал Маркевич для программы Профутбол.

Стоит отметить, что в итоге Роберта приобрела дортмундская Боруссия за 4,5 млн евро.

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