33-летний нападающий до завершения карьеры стремится попробовать свои силы в другом чемпионате. В частности, ему сильно импонирует английская Премьер-лига, утверждает Fichajes .

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Поэтому сразу два топовых клуба из Туманного Альбиона заинтересовались в подписании Левандовски. Речь идет о Манчестер Юнайтед и Челси, которые готовы открыть свои двери для польского бомбардира.

Контракт Роберта Левандовски с Баварией рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне форвард впечатляет: 17 матчей, 23 гола и 2 ассиста.

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