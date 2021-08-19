Поляк выразил желание поиграть за другой топ-клуб Европы до того, как ему исполнится 35, информирует Sky Sports.

Бавария выиграла Суперкубок: неготовность Боруссии Д к топ-матчам, сырость футболу Нагельсманна и величие Левандовски

Бавария не намерен отпускать свою главную звезду меньше, чем за 100 млн фунтов, а сам Левандовски не хочет портить отношения с клубом. Журналист Bild Тоби Альтшаффль в своем твиттере отметил, что переход точно не состоится этим летом, однако может стать трансферной бомбой по окончании сезона 2021/22.

К слову, Левандовски провел 2 матча в текущем сезоне, отличившись в них 3 голами.

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