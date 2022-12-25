"Это зависит не от моего здоровья, а от аспектов, окружающих футбол. Я знаю, что буду готов, если захочу быть там (на ЧМ-2026), но слишком рано принимать решение. Осталось три с половиной года, а не четыре. Это много и сейчас я сосредоточен на следующем чемпионате Европы в 2024 году. После поражения с Барселоной в матчах против Баварии и Интера в Лиге чемпионов, сосредоточимся на том, чтобы больше не проигрывать такие матчи.

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Это болезненная часть сезона, и я надеюсь, что следующий сезон будет лучше. У нас было много травм, но против Баварии и Интера мы допускали ошибки. Цену, которую пришлось заплатить – вылет из Лиги чемпионов. Мы знаем, что могли бы сделать лучше, и я уверен, что следующий сезон будет лучше шаг за шагом, будем двигаться вперед. Это наша цель, и я надеюсь, что в конце концов мы выиграем титулы", – поделился Левандовски в интервью Mundo Deportivo.

Отметим, что Роберт в текущем сезоне сыграл за Барселону в 19 поединках, отличившись 18 голами. На чемпионате мира-2022 Левандовски сыграл во всех 4 поединках, в которых отличился 2 голами и 1 ассист.

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