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Левандовски догнал звезду Серии А в борьбе за "Золотой бутс"

23 мая 22:50 38 Читати українською
Левандовски догнал звезду Серии А в борьбе за "Золотой бутс"
Роберт Левандовски и Дэвид Алаба / Фото ФК Бавария

Форвард Баварии Роберт Левандовски имеет все шансы стать лучшим бомбардиром Европы в нынешнем сезоне.

17’ Леон Горецка
41’ Томас Мюллер
46’ Роберт Левандовски
61’ Альфонсо Дэвис
74’ Мартин Хинтереггер
 
Мартин Хинтереггер 52’
Мартин Хинтереггер 56’
17’ Леон Горецка
41’ Томас Мюллер
46’ Роберт Левандовски
52’ Мартин Хинтереггер
56’ Мартин Хинтереггер
61’ Альфонсо Дэвис
74’ Мартин Хинтереггер

В поединке 27-го тура Бундеслиги Бавария поиздевалась над Айнтрахтом (5:2), а одним из автором голов стал Роберт Левандовски.

Санчо установил сразу два невероятных достижения по результативности – в Боруссии Д появился новый рекордсмен

Для 31-летнего поляка это уже 27-й мяч в нынешнем сезоне чемпионата Германии. По этому показателю Роберт сравнялся с нападающим Лацио Иммобиле. Теперь игроки являются основными претендентами на звание лучшего бомбардира Европы, который будет награжден "Золотым бутсом".

Стоит отметить, что игрок Баварии провел 25 матчей, а итальянский форвард – 26.

Бавария разгромила Айнтрахт и оторвалась от Боруссии Д – соперник Украины на Евро стал героем эффектной перестрелки

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Теги
Роберт Левандовски Роберт Левандовски Чиро Иммобиле Чиро Иммобиле Бавария Бавария Германия Золотая бутса Бавария - Айнтрахт Франкфурт
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