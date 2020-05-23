Левандовски догнал звезду Серии А в борьбе за "Золотой бутс"

Форвард Баварии Роберт Левандовски имеет все шансы стать лучшим бомбардиром Европы в нынешнем сезоне.

В поединке 27-го тура Бундеслиги Бавария поиздевалась над Айнтрахтом (5:2), а одним из автором голов стал Роберт Левандовски.

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Для 31-летнего поляка это уже 27-й мяч в нынешнем сезоне чемпионата Германии. По этому показателю Роберт сравнялся с нападающим Лацио Иммобиле. Теперь игроки являются основными претендентами на звание лучшего бомбардира Европы, который будет награжден "Золотым бутсом".

Стоит отметить, что игрок Баварии провел 25 матчей, а итальянский форвард – 26.

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