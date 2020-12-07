Форвард Баварии Роберт Левандовски имеет достаточно поводов для радости на фоне утраченной возможности получить "Золотой мяч".

Поляк признан лучшим футболистом 2020 года и по версии культового издания FourFourTwo.

Маркевич вспомнил, как почти подписал Левандовски в Металлист

Процедура голосования несколько напоминала "Золотой мяч". Был опрошен 101 журналист, который выбирал пятерку лучших игроков по итогам года. Первое место – 6 баллов, второе – 4, третье – 3, четвертое – 2, и пятое – 1. Левандовски добыл сокрушительную победу, став абсолютно лучшим у 87 из 101 журналистов. В сумме звезда Баварии набрал 561 балл.

Добавим, что ранее Левандовски признавался лучшим Goal, ESPN и рядом других авторитетных ресурсов.

Бундеслига – космос! Бавария расписала яркую ничью с РБ Лейпциг: спланированные голы, Коман – MVP, восхождение звездочки