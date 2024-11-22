"Я помню один разговор с сэром Алексом Фергюсоном в 2012 году, когда я решил присоединиться к Манчестер Юнайтед. Мне позвонили. Тогда мой английский был не самый лучший, особенно, когда нужно разговаривать с таким человеком. Сэр Алекс позвонил, а я просто сказал: "Привет, меня зовут Роберт Левандовски". Он сказал: "Привет, привет, оврхврпв". Знаете, с таким шотландским акцентом (смеется). Впрочем, одно я сказал четко – хочу перейти в МЮ.

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Помню, позже был разговор с президентом Боруссии Д. Он сказал, что я им нужен. Они не собираются продавать меня в Манчестер Юнайтед, потому что я для них очень важен. Это было не самое благоприятное время для перехода.

Со своей стороны я дал согласие, это правда. Если сэр Алекс Фергюсон зовет тебя, ты не можешь отказать. Особенно, когда мне было 22 или 23 года. Тогда я играл за Дортмунд и был счастлив, но и МЮ еще был в расцвете", – признался Левандовски в интервью Рио Фердинанду.

Напомним, в итоге летом 2012-го Юнайтед сделал ставку на Робина ван Перси, который привел команду к пока последней победе в АПЛ. Левандовски же продолжил сиять в футболке Боруссии – дошел до финала ЛЧ, в частности, покером похоронил Реал в полуфинале.

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