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Левандовски: Болельщики Ливерпуля будут меня мотивировать

20:17 44 Читати українською
Левандовски: Болельщики Ливерпуля будут меня мотивировать
Роберт Левандовски / ФК Бавария

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски поделился ожиданиями от выездного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

"Я знаю, что болельщики будут против нас. Но я в такой атмосфере чувствую себя даже более мотивированным.

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Благодаря этому игра становится для меня особой", – цитирует Левандовски официальная страница ЛЧ в твиттере.

Напомним, поединок Ливерпуль – Бавария состоится сегодня, 19 февраля. Начало в 22:00. Ответный матч между этими соперниками запланирован на 13 марта.

В текущем розыгрыше ЛЧ польский нападающий уже успел отметиться 8-ю голами.

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Ливерпуль - Бавария: Вторник 19 февраля 2019

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Лига чемпионов Бавария Бавария Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль - Бавария Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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