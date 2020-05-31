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Левандовски благодаря дублю в ворота Фортуны оформил два невероятных достижения

09:32 44 Читати українською
Левандовски благодаря дублю в ворота Фортуны оформил два невероятных достижения
Роберт Левандовски / Getty images

Форвард Баварии Роберт Левандовски продолжает поражать результативностью. Поляк дважды забил Фортуне в рамках 24-го тура.

15’ Матиас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Левандовски
50’ Роберт Левандовски
52’ Альфонсо Дэвис
 
15’ Матиас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Левандовски
50’ Роберт Левандовски
52’ Альфонсо Дэвис

Мюнхенцы второй раз подряд забили на Альянц Арене пять голов (неделю назад пострадал Айнтрахт) и выиграли десять матчей подряд во всех турнирах. Сейчас Бавария уверенно лидирует в чемпионате.

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Заслуга Левандовски в результатах команды значительна – после дубля в ворота Фортуны в активе поляка уже 43 гола в 37 матчах сезона во всех турнирах. Это повторение его личного рекорда в сезоне 2016/17, когда он забил 43 гола в 47 играх.

Кроме того, Фортуна стала 17-й командой Бундеслиги в нынешнем сезоне, пострадавшей от голов форварда. Таким образом, Левандовски уже забил всем командам лиги.

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Германия Бавария - Фортуна Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария
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