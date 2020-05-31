Левандовски благодаря дублю в ворота Фортуны оформил два невероятных достижения

Форвард Баварии Роберт Левандовски продолжает поражать результативностью. Поляк дважды забил Фортуне в рамках 24-го тура.

Мюнхенцы второй раз подряд забили на Альянц Арене пять голов (неделю назад пострадал Айнтрахт) и выиграли десять матчей подряд во всех турнирах. Сейчас Бавария уверенно лидирует в чемпионате.

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Заслуга Левандовски в результатах команды значительна – после дубля в ворота Фортуны в активе поляка уже 43 гола в 37 матчах сезона во всех турнирах. Это повторение его личного рекорда в сезоне 2016/17, когда он забил 43 гола в 47 играх.

Кроме того, Фортуна стала 17-й командой Бундеслиги в нынешнем сезоне, пострадавшей от голов форварда. Таким образом, Левандовски уже забил всем командам лиги.

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