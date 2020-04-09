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Левандовски анонсировал скорое возвращение Бундеслиги

14:14 38 Читати українською
Левандовски анонсировал скорое возвращение Бундеслиги
Роберт Левандовски / dpa

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски поделился мыслями относительно игры под руководством Ханса-Дитера Флика и дал прогноз по завершению карантина в немецком первенстве.

"Флик изменил команду за короткий период. Отстроил коллектив ментально. Несмотря на свое мастерство, ранее игроки чувствовали себя заблокированными ментально. Сейчас этого нет, все играют в свое удовольствие.

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Атмосфера в раздевалке также улучшилась. Мы не только хотим выигрывать, а делать это с крупным счетом. Если до Флика Бавария играла в хороший футбол, то сейчас она играет в прекрасный футбол", – рассказал форвард YouTube-каналу Хейт Парк.

"Бундеслига может вернуться в первую или вторую неделю мая, будет играть раз в неделю без фанов. Возможно до конца июня. В больницах нет какого-то дополнительного движения, ажиотажа, все под контролем в Германии", – добавил он.

Напомним, что чемпионат Германии с 11 марта находится на паузе из-за пандемии коронавируса.

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Теги
Германия Бундеслига Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик коронавирус Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария
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