Именно 33-летний поляк стал первым, кто удостоился новой награды от France Football. Выйдя на сцену для получения трофея, Левандовски вспомнил, кому обязан своими успехами.

Левандовски получил звание лучшего форварда 2021 года – новая награда от France Football

"Я очень горжусь этим трофеем. Знаю, что значит быть готовым забивать голы. Но отдельной благодарности заслуживают также мои одноклубники и тренеры. Без них это было бы невозможным. Хочу поблагодарить и мою семью за поддержку. Это много значит для меня. Они вдохновляют меня продолжать в том же духе и становиться еще лучше", – цитирует нападающего Marca.

В 2021-м нападающий Баварии забил 64 гола. В частности, в сезоне Бундеслиги 2020/21 Роберт превзошел рекорд знаменитого Герда Мюллера. Левандовски забил в ворота соперников 41 гол в 29 матчах и выиграл "Золотой бутс".

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