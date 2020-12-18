В 2010 году поляк перешел из Леха в Боруссию Д, но имел все шансы оказаться в Блэкберне. Удивительную историю рассказал Мартин Гловер, который тогда работал скаутом "бродяг".

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"Мы смотрели много матчей Левандовски и понимали, что имеем дело с нападающим мирового уровня. Вместе с Эллардайсом мы полетели в Польшу, чтобы посмотреть на него еще раз и договориться о контракте. Все шло по плану – после матча мы сели с Робертом за стол и обсудили все детали перехода в Блэкберн. Впрочем, потом все пошло наперекосяк.

Он должен был лететь в Англию, но все рейсы отменили из-за пыли от вулкана Эйяфьядлайёкюдль. Кроме того, у него был друг, который уже играл за Дортмунд. Он посоветовал ему присоединиться к Боруссии, которая предлагала те же условия. Левандовски – это точно наш главный прокол!" – цитирует Гловера Sky Sports.

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