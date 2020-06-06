Левадия одержала разгромную победу в чемпионате Эстонии – украинцы отметились дебютными голами

Таллинская Левадия с Зурабом Очигавою и Юрием Коломойцем в составе уничтожила Калев (4:0).

Чемпионат Эстонии 2019/20, 6 тур

Левадия – Калев – 4:0

Голы: Очигава, 10, Рооснупп, 22, Коломоец, 79, Манушо, 87

Уже в первом тайме Левадия оформила комфортное преимущество. Счет открыл экс-динамовец Очигава после передачи Рооснуппа, а чуть позже Рооснупп забил и сам. Во втором тайме Левадия продолжила уничтожать соперника – Коломоец и Манушо голами добили Калев.

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Таким образом, Левадия набрала 15 очков после 6 туров и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Эстонии, а Калев с 7 пунктами занимает 4 место.

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