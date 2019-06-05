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Лев выписан из больницы – известно, когда наставник сборной Германии вернется к работе

18:06 36 Читати українською
Лев выписан из больницы – известно, когда наставник сборной Германии вернется к работе
Йоахим Лев / Reuters

Вице-президент Немецкого футбольного союза Райнхард Раубаль рассказал о состоянии здоровья наставника Бундестим Йоахима Лева.

"С Левом сейчас все хорошо, его выписали из больницы. Но мы сейчас не ждем его в команде, ему все еще нужен покой. Думаю, что к работе он вернется минимум через четыре недели.

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"Я уверен, что если с его здоровьем будет все в порядке, то к следующим матчам он уже вернется и будет работать так, как и раньше", – цитирует Раубалля "ТАСС".

Напомним, Йоахим Лев попал в больницу 31-го мая этого года. Врачи диагностировали у 59-летнего наставника сборной Германии нарушение кровообращения.

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Евро-2020 Германия Германия Йоахим Лёв Йоахим Лёв
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