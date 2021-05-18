Лев вернет еще одного униженного лидера в сборную Германии перед Евро, – журналист
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев все же умеет признавать свои ошибки.
Центрбек Боруссии Д Матс Хуммельс поедет на Евро-2020 в составе Бундесманшафт, утверждает журналист SPORT1 Флориан Плеттенберг.
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После провала на чемпионате мира в России Йоахим Лев заявил, что больше не будет вызывать в состав команды Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера. Вчера стало известно о камбеке нападающего Баварии, а теперь второй шанс получит и Хуммельс. О "прощении" Боатенга речи пока не идет, хотя официально заявка должна быть объявлена только завтра (19 мая).
Напомним, на Евро-2020 немцы попали в одну группу с Францией, Португалией и Венгрией. Первый матч – 15 июня против чемпионов мира.
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