Лев: Уверен, мы увидим реакцию на поражение от Нидерландов

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 против Северной Ирландии.

"Нам нужно подходить к матчу таким образом, чтобы мы ушли с поля в качестве победителей. Уверен, что в понедельник мы увидим реакцию на поражение от Нидерландов.

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Северная Ирландия очень крепкая команда, они используют много длинных передач. Соперник будет играть глубже, и у нас не будет много свободного пространства, поэтому нам нужно обдумать тактику", – цитирует Лева BBC Sport.

Сборная Германии после 4 матчей набрала 9 очков и уступает британцам тремя пунктами.

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