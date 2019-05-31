Лев попал в больницу – наставник сборной Германии получил травму на тренировке

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев имеет проблемы со здоровьем.

Йоахим Лев был госпитализирован в одну из больниц Фрайбурга, сообщает Bild.

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Врачи диагностировали у 59-летнего наставника нарушения кровообращения, его поместили в стационар. По информации издания, следствием госпитализации предшествовала полученая тренером сборной Германии травма во время одной из тренировок.

О периоде восстановления Лева не сообщается. Стоит отметить, что Бундестим проведет свои ближайшего поединка 8-го и 11 июня против Беларуси и Эстонии соответственно. Встречи состоятся в рамках отбора к Евро-2020.

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