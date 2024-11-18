Бывший наставник Карпат, Львова, Черноморца и ЛНЗ Олег Дулуб поделился ожиданиями от дуэли между албанцами и украинцами в матче 6-го тура Лиги наций.

"Я думаю, что шансы Украины победить Албанию очень высоки. Сборная начинает приходить в состояние сбалансированности, несмотря на то, что ее критикуют в основном заслуженно.

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Но игроки понемногу притираются друг к другу. В матче с Албанией, в принципе, не должно быть проблем. Сборная Украины мне напоминает сейчас льва перед прыжком. Когда пружина сжимается – когда-то она должна выпрямиться. Вот такое состояние сборной – думаю, под силу взять три очка", – сказал Дулуб в комментарии Tribuna.

Напомним, дуэль между Албанией и Украиной состоится в Тиране на стадионе Air Albania во вторник, 19 ноября. Начало встречи в 19:45.

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