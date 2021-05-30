Лев объявил свои планы после ухода из сборной Германии
07:30 - Читати українською
Наставник сборной Германии Йоахим Лев отпугнул потенциальных работодателей.
"Этим летом я не возглавлю ни один клуб. Я ни с кем не контактировал и не изменю свою позицию", – цитирует Лева Bayern&Germany.
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61-летний немец попрощается с национальной командой после Евро-2020, специалист возглавлял Бундестим с 2006 года. Немецкий футбольный союз уже назначил на место Лева его бывшего помощника Ганс-Дитера Флика.
На Евро-2020 немцы на групповом этапе встретятся с Францией, Португалией и Венгрией.
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