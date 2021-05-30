"Этим летом я не возглавлю ни один клуб. Я ни с кем не контактировал и не изменю свою позицию", – цитирует Лева Bayern&Germany.

Флик официально подписал контракт со сборной Германии

61-летний немец попрощается с национальной командой после Евро-2020, специалист возглавлял Бундестим с 2006 года. Немецкий футбольный союз уже назначил на место Лева его бывшего помощника Ганс-Дитера Флика.

На Евро-2020 немцы на групповом этапе встретятся с Францией, Португалией и Венгрией.

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