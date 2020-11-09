Лёв не закрыл дверь в сборную Германии для Гётце – герой победного ЧМ может получить вызов даже из ПСВ
Наставник сборной Германии Йоахим Лёв оценил шансы хавбека ПСВ Марио Гётце на возвращение в состав Бундесманшафт.
"В Германии ему всегда уделяли много внимания. Когда он забил победный мяч в финале чемпионата мира, то на его плечи свалился большой груз. Я рад, что он так удачно начал в ПСВ, этого и следовало ожидать. Он снова выглядит свежим и ловким. Конечно, мы следим за ним.
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Я контактировал с Марио в течение последних недель, мы постоянно общаемся. Думаю, он принял максимально правильное решение, когда решился на новый старт за пределами Бундеслиги", – пояснил Лёв в комментарии SportBuzzer.
Добавим, что Гётце уже три года не получал вызов в сборную Германии. "Золотой мальчик" достаточно успешно начал свою карьеру в нидерландском ПСВ – 3 гола в 6 матчах.
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