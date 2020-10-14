"Это была очень интенсивная игра. Обе команды много рисковали, но также было несколько ошибок. Мы начали игру плохо, но показали настоящий характер, чтобы вернуться. Было приятно видеть это, хотя мы много ошибались в обороне. Наш план состоял в том, чтобы играть с определенным элементом риска, но нам нужно исправить эти ошибки.

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Мы тяжело боролись, чтобы вернуться в игру. Вы можете многому научиться на неудачах. Нам нужно улучшить нашу коммуникацию и поддержку друг друга. Когда мы выходим на Евро, наша цель – пройти как можно дальше, но выход в полуфинал – это задача-минимум. Эта команда имеет большой потенциал. Нам нужно исправить несколько вещей, но в будущем мы будем иметь достаточно поводов для радости", – цитирует Лева Goal.

Добавим, что после 4 туров немцы делят с Украиной второе место группы 4 в Лиге наций, уступая Испании один пункт (6 против 7-ми).

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