Лев: Будем следить за конкурентами из группы Е, но сконцентрируемся на своих матчах

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал потенциальную встречу с бразильцами на стадии плей-офф ЧМ-2018

"Считаю, что делать прогнозы по сопернику сборной Германии пока рано. Конечно, мы будем следить за конкурентами из группы Е, однако сейчас мы в первую очередь должны настраиваться на предстоящие игры.

Если мы хотим одержать победу на чемпионате мира, то нам предстоит совершенно неважно против кого мы будем играть.

Прев'ю ЧС-2018, група E: Бразилія, Швейцарія, Коста-Ріка, Сербія – все, що треба знати

Понятно, что Бразилия – фаворит параллельной группы. Сербия и Швейцария являются претендентами на второе место. Однако на групповой стадии опасно преждевременно думать, что будет на стадиях плей-офф", – цитирует Лева издание ТАСС.