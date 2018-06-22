toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Лев: Будем следить за конкурентами из группы Е, но сконцентрируемся на своих матчах

13 июня 23:01 63 Читати українською
Лев: Будем следить за конкурентами из группы Е, но сконцентрируемся на своих матчах
Йоахим Лев / Фото Scoopnest

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал потенциальную встречу с бразильцами на стадии плей-офф ЧМ-2018

"Считаю, что делать прогнозы по сопернику сборной Германии пока рано. Конечно, мы будем следить за конкурентами из группы Е, однако сейчас мы в первую очередь должны настраиваться на предстоящие игры.

Если мы хотим одержать победу на чемпионате мира, то нам предстоит совершенно неважно против кого мы будем играть.

Прев'ю ЧС-2018, група E: Бразилія, Швейцарія, Коста-Ріка, Сербія – все, що треба знати

Понятно, что Бразилия – фаворит параллельной группы. Сербия и Швейцария являются претендентами на второе место. Однако на групповой стадии опасно преждевременно думать, что будет на стадиях плей-офф", – цитирует Лева издание ТАСС.

Теги
ЧМ 2018 Германия Германия Бразилия Бразилия Чемпионат мира-2018 Йоахим Лёв Йоахим Лёв
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер попрощался с Срной
    Україна — 16:06333 Шахтер попрощался с Срной
2
час
:
37
мин
Сербия
21:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук