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Лев анонсировал изменения в сборной Германии: больше молодежи и новый помощник тренера

20:18 72 Читати українською
Лев анонсировал изменения в сборной Германии: больше молодежи и новый помощник тренера
Йоахім Льов / фото із соцмереж

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, что изменится в команде после провала на ЧМ-2018.

"Самым большим недостатком сборной на чемпионате мира было отсутствие мотивации. В команде всегда должна быть искра, необходимый энтузиазм в работе. Я не смог разжечь пламя в сборной Германии, настроить ее должным образом. Это моя вина, что мы не смогли показать нужный менталитет , нам не хватило энтузиазма и страсти.

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Что касается будущего, то важно, чтобы в команде были изменения. Теперь мы должны найти правильное сочетание между опытными и молодыми, динамичными, жаждущими побед игроками. У нас есть важные задачи перед Лигой наций.

Три молодых игрока сыграли в прошлом сезоне очень хорошо. Теперь они готовы начать свой путь в национальной команде. Чемпионы мира получат возможность показать то, что не сделали в России. Наша задача – вновь разжечь огонь. Мы хотим, чтобы болельщики снова чувствовали радость. Это возможно только в том случае, если на следующей неделе мы покажем другое лицо", – цитирует Лева Deutsche Welle.

Стоит отметить, что на матчи против Перу и Франции впервые вызов в сборную Германии получили Тильйо Керер, Нико Шульц и Кай Хаверц.

Также претерпел изменения и тренерский штаб команды: помощник главного тренера Томас Шнайдер теперь возглавит скаутскую службу Немецкого футбольного союза (DFB). Кто заменит Шнайдера пока не сообщается.

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Германия Йоахим Лёв Йоахим Лёв Германия Германия
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