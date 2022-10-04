Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси вернётся в Барселону 1 июля 2023 года, утверждает аргентинская журналистка Вероника Брунати в своём Твиттере.

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Ранее именно она сообщила подробности об условиях контракта Месси с ПСЖ. Напомним, что в 2021 году аргентинский нападающий подписал с парижанами двухлетнее соглашение с возможностью продления до лета 2024 года. Зарплата Месси в ПСЖ составляет 35 миллионов евро в год.

В Барселоне Месси зарабатывал 75 миллионов евро в год. Цвета каталонского клуба Лео защищал с 2003 по 2021 год.

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