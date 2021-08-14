"Действительно, меня отчислили из Витории, я перешел в Сан-Паулу, отчислили меня и оттуда. Тогда я подумал, что наверное закончу футбольная жизнь. Все было очень сложно, но, слава Богу, тогда меня окружали мои родные.

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Папа, мама, сестра, мой агент – они меня поддержали. Мама, помню, мне сказала: "Сынок, это не только твоя мечта, это и наша мечта, поэтому, пожалуйста, не сдавайся". Тогда я подумал: "Я никогда больше не сдамся". Знаю, что это не только для меня, это и для моей семьи, поэтому я очень благодарен всем-всем тем, кто меня поддерживал", – сказал Педриньо в эфире ShakhtarTV.

Напомним, 23-летний бразилец перебрался в Шахтер этим летом. "Горняки" заплатили Бенфике 18 млн евро. На родине Педриньо защищал цвета Коринтианса, а когда ему было 15 лет, находился в системе Витории.

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