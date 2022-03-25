Летний новичок Ромы угрожает покинуть клуб из-за недоверия Моуринью – печальную роль мог исполнять Яремчук
Нападающий Ромы Эльдор Шомуродов публично жалуется на скудное игровое время.
"Конечно, я не очень доволен своим нынешним статусом в Роме. Я хотел бы играть больше. Не знаю, в чем проблема, возможно, я недостаточно хорошо выполняю свою работу.
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Отношения с Моуринью нормальные. Возможно, сейчас они несколько изменились, но все в порядке. У меня есть контракт. Если я буду играть, то останусь, но я не собираюсь проводить много времени на скамье запасных", – цитирует Шомуродова Corriere dello Sport.
Напомним, летом Рома приобрела узбека у Дженоа за 18 млн евро, хотя также претендовала и на Романа Яремчука. Пока Шомуродов откровенно проигрывает конкуренцию Абрахаму, за которого заплатили гораздо больше. В активе Эльдора 30 матчей (в основном выходы на замену), 4 гола и 5 ассистов.
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