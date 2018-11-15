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Летнее трансферное окно в АПЛ в 2019 году вновь завершится в начале августа

18:49 8 Читати українською
Летнее трансферное окно в АПЛ в 2019 году вновь завершится в начале августа
Челси –​​​​​​​ Эвертон –​​​​​​​ 0:0 / ФК Челси

АПЛ не стала менять правила раннего завершения трансферного окна, поэтому в 2019 году представители лиги так же смогут подписывать игроков лишь до начала августа.

Клубы АПЛ проголосовали за раннее закрытие летнего трансферного окна в 2019 году, сообщает Sky Sports.

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Впервые правило было задействовано летом этого года, когда дедлайн был 9 августа. В прошлом году против нововведения были Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Уотфорд, Суонси и Кристал Пэлас.

Ранее тренеры и представители клубов АПЛ жаловались на слухи касательно их игроков. Летом прошлого Вирджил ван Дейк, Диего Коста, Филиппе Коутиньо и Алексис Санчес были теми, кто не играл из-за желания уйти.

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