Лестер заменит Магуайра другим игроком сборной Англии

Лестер уже нашел замену Харри Магуайру, который будет продан в Манчестер Юнайтед.

Харри Магуайр покинет Лестер и перейдет в Манчестер Юнайтед за 80 млн фунтов, что станет трансферным рекордом среди защитников.

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Как сообщает The Sun, "лисы" подпишут на его место защитника Брайтона Льюиса Данка, который также выступает в сборной Англии. Клуб заплатит "чайкам" 45 млн фунтов.

Данк всю профессиональную карьеру провел на побережье Ла-Манша, лишь однажды отправляясь в аренду в Бристоль Сити.