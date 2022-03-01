Бёрнли в рамках перенесенного матча 22-го тура АПЛ не смог зацепиться за очки, потерпев поражение от Лестера (0:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Бёрнли в родных стенах принимал Лестер, имея шикарный шанс покинуть зону вылета. От спасительной 17-й позиции "бордовых" отделяло всего одно очко, а "лисицы" не знали побед в АПЛ в течение пяти туров – впрочем, в этом таилась и их опасность. Не все провальные результаты совмещались с плохой игрой лестерширцев.

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В итоге, опасения многотысячной фанатской торсиды Бёрнли в Украине оправдались. Гости доминировали в обоих таймах, мало что позволяя сопернику, но долгое время команде Брендана Роджерса не удавалось конвертировать своё преимущество в забитые голы. аж на 82-й минуте Лестер праздновал взятие ворот – это Мэддисон выстрелил с дистанции под левую стойку.

Ассистентом выступил Варди, который на 90-й минуте и сам отличился. Его замыкание подачи от Барнса установило окончательный счёт встречи – 0:2. "Лисицы" празднуют победу и прерывает свою безвыигрышную серию.

Благодаря этой победе Лестер набрал 30 очков, поднявшись на 12-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. Бёрнли остаётся на 18-й строчке с 21 зачётным баллом.

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