Английский клуб все заработанные за день деньги направит на удовлетворение гуманитарных нужд Украины.

Всю субботу Лестер собирает деньги для Украины. Домашний матч "лис" против Лидса посвящен помощи нашей стране, сообщает официальный сайт клуба.

Лидс проиграл Лестеру в дебютном матче под руководством Джесси Марша

Средства собирают тремя способами. Первый – людям предложено сделать пожертвование онлайн по ссылке. Второй – отправить смс с сообщением LCFCUKRAINE и указать сумму доната. Третий – можно было дать деньги волонтерам во время матча.

Все собранные за сегодня деньги Лестер передаст Британскому Красному Кресту, который использует эти средства для удовлетворения гуманитарных нужд украинцев: обеспечения лекарствами, водой и продовольствием людей в регионах с боевыми действиями, поддержка больниц, помощь тем, кто должен покинуть свой дом.

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