Чемпионат Англии 2021/22, 32-й тур

Лестер – Кристал Пелас – 2:1

Голы: Лукман, 39, Дьюсбери-Холл, 45 – Заха, 65 (пен)

Норвич – Бернли – 2:0

Голы: Лее-Мелью, 9, Пукки, 86

Лестер и Кристал Пелас спокойно доигрывают сезон, ведь зацепиться за еврокубки или вылететь из АПЛ они де-факто уже не могут. Именно поэтому матч на Кинг Пауэр Стедиум между этими командами оказался довольно веселым – и, что самое важное, богатым на голы. Два из них перед перерывом провели "лисы": на 39-й минуте Лукман открыл счет ударом с линии штрафной в дальний угол, а на 45-й Дьюсбери-Холл удвоил преимущество хозяев, пробив метров с 15-ти после передачи Дака – 2:0! Кстати, именно Дьюсбери-Холл ассистировал Лукману.

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В начале второго тайма Мэддисон мог оформить разгром, однако его мощный выстрел из-под перекладины получил Гуайта. Кристал Пелас же не посыпался, а возродил интригу благодаря пенальти – его на 65-й минуте реализовал Заха. Правда, 11-метровый пришлось исполнять дважды – первую попытку Уилфрида парировал Шмейхель, но арбитры заметили, как Каспер вышел за линию до удара. 2:1. К сожалению для "орлов", этот гол стал последним во встрече. Лестер одержал победу.

Параллельный матч между Норвичем и Бернли имел серьезное турнирное значение. "Канарейки" шли на последней позиции АПЛ с отставанием в 10 очков от спасительной 17-й строчки, а "бордовые" находились гораздо ближе к выходу из зоны вылета – им не хватало всего 4 зачетных баллов. Фаворитами можно было назвать именно подопечных Шона Дайча, ведь их соперник не знал побед в 8 турах подряд.

Впрочем, гости потерпели катастрофу. Норвич открыл счет на 9-й минуте и сохранил 1:0 в первом тайме – а Бернли не выиграл ни одного из 64 выездных матчей АПЛ, если проигрывал до перерыва. 65-й ​​матч не стал исключением. Команда Шона Дайча не только не смогла забить, но и пропустила во второй раз на последних минутах. В итоге голы Лее-Мелью и Пукки принесли Норвичу победу.

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