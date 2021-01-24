Кубок Англии, 1/16 финала

Брентфорд – Лестер – 1:3

Голы: Бех Соренсен, 6 – Ундер, 46, Тилеманс, 51 (пен.), Мэддисон, 71

Фулхэм – Бернли – 0:3

Голы: Родригес, 31, 71 (пен.), Лонг, 81

Брентфорд в который раз пытался доказать, что для него не существует авторитетов. Представитель Чемпионшипа шокировал грозный Лестер уже на 6 минуте и даже смог удержать преимущество до перерыва.

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Правда, на большее "пчел" не хватило. Через несколько секунд после выхода из раздевалок Дженгиза Ундера забыли в штрафной, и турок сравнял счет. Вскоре Лестер получил право на пенальти, который четко реализовал Тилеманс. Точку поставил Джеймс Мэддисон – хавбек "лис" отличился в третьем матче подряд.

Фулхэм четко показал, что ему сейчас не до Кубка Англии. Скотт Паркер выпустил полурезервный состав, который дома без шансов уступил Бернли. А вот "кларетовые" одолели Ливерпуль, а теперь закрепили успешную неделю скальпом лондонцев. Героем поединка стал Джей Родригес, который забивал Родаку в каждом из таймов. Под занавес матча вперед побежал и центрбек гостей Кевин Лонг – 0:3.

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