Лестер Сити – Челси: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ
21:20 - Читати українською
В рамках 18-го тура английского чемпионата Лестер Сити принимает Челси. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 18-го тура АПЛ Лестер Сити – Челси начнётся в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Лестер Сити:
Tonight's team to take on Leicester! #LEICHE pic.twitter.com/PFZC4anlxN— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 19, 2021
Челси:
Our starting line-up for #LeiChe— Leicester City (@LCFC) January 19, 2021
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