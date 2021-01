Матч 18-го тура АПЛ Лестер Сити – Челси начнётся в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Лэмпард назвал неожиданного претендента на чемпионство АПЛ

Стартовые составы

Лестер Сити:

Tonight's team to take on Leicester! #LEICHE pic.twitter.com/PFZC4anlxN

Челси:

Our starting line-up for #LeiChe



Brought to you by @eToro