Лестер с печальным рекордом вышел в финал Кубка Англии – Варди и Ихеаначо устроили дополнительную дуэль с Челси
Лестер обыграл Саутгемптон в 1/2 финала Кубка Англии 2020/21. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Кубок Англии, 1/2 финала
Лестер – Саутгемптон – 1:0
Гол: Ихеаначо, 55
Первая половина встречи прошла с преимуществом номинальных хозяев. Хотя точности в завершающей фазе "лисам" не хватало – ни один из 5-ти ударов не попал хотя бы створ. В то же время у Саутгемптона дела были еще хуже – ни одной попытки потревожить Шмайхеля до перерыва вообще.
Челси – Ман Сити: вылет Зинченко и Ко из Кубка Англии, триумф Тухеля над Гвардиолой в битве полуфиналистов ЛЧ
Во втором тайме стало веселее. Поспособствовал этому быстрый гол. На 55-й минуте Варди протащил мяч по левому флангу и сумел отдать точную передачу в центр штрафной на Ихеаначо. Нигериец с первой попытки пробил очень слабо, но получил шанс на добивании – 1:0.
Лестер не удовлетворился этим успехом и пытался разовить свое преимущество. Хорошие моменты были в Мадисона и Ихеаначо. За Саутгемптон пытался ответить Адамс, которому не хватало поддержки. Попытки "святых" преимущественно завершались еще на подступах к чужой штрафной.
В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Лестера, который в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Англии. Это, кстати, рекорд турнира для команд, которые так не завоевали трофей. Исправить статистику команда Брендана Роджерса сможет 15 мая, но для этого нужно побеждать Челси.