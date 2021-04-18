Кубок Англии, 1/2 финала

Лестер – Саутгемптон – 1:0

Гол: Ихеаначо, 55

Первая половина встречи прошла с преимуществом номинальных хозяев. Хотя точности в завершающей фазе "лисам" не хватало – ни один из 5-ти ударов не попал хотя бы створ. В то же время у Саутгемптона дела были еще хуже – ни одной попытки потревожить Шмайхеля до перерыва вообще.

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Во втором тайме стало веселее. Поспособствовал этому быстрый гол. На 55-й минуте Варди протащил мяч по левому флангу и сумел отдать точную передачу в центр штрафной на Ихеаначо. Нигериец с первой попытки пробил очень слабо, но получил шанс на добивании – 1:0.

Лестер не удовлетворился этим успехом и пытался разовить свое преимущество. Хорошие моменты были в Мадисона и Ихеаначо. За Саутгемптон пытался ответить Адамс, которому не хватало поддержки. Попытки "святых" преимущественно завершались еще на подступах к чужой штрафной.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Лестера, который в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Англии. Это, кстати, рекорд турнира для команд, которые так не завоевали трофей. Исправить статистику команда Брендана Роджерса сможет 15 мая, но для этого нужно побеждать Челси.