Лестер разгромил Хаддерсфилд, Бернли переиграл Борнмут: 33-й тур АПЛ, матчи субботы

В рамках 33-го тура английского первенства Борнмут проиграл Бернли, Кристал Пэлас минимально победил Ньюкасл, а Хаддерсфилд потерпел сокрушительное поражение от Лестера.

Чемпионат Англии 2018/2019, 33-й тур

Борнмут – Бернли – 1: 3

Голы: Барнс, 4 (автогол) – Вуд, 18 Вествуд, 20. Барнс, 56

Ньюкасл – Кристал Пэлас – 0:1

Гол: Миливоевич, 80 (пен)

Хаддерсфилд – Лестер Сити – 1:4

Голы: Муй, 52 (пен) – Тилеманс, 24 Варди, 48, 84, Мэддисон, 79 (пен)

В матче Борнмута и Бернли забивали исключительно гости, хотя счёт не остался сухим. Уже на 4-й минуте Эшли Барнс срезал мяч в собственные ворота, предоставив "вишнёвым" преимущество – впрочем, хозяева быстро его потеряли. На 18-й Крис Вуд замкнул подачу с углового и сравнял, а ещё через две минуты Эшли Вествуд завершил классную контратаку Бернли ударом из пределов штрафной – 1:2. На 56-й же Барнс реабилитировался за автогол, закатив третий мяч в ворота Борнмута. Данный гол оказался последним во встрече.

Ньюкасл принимал в родных стенах Кристал Пэлас. Соседи по турнирной таблице выдали яркий матч – да, в первом тайме команды обменялись отменёнными из-за офсайда голами, а голкипер "орлов" Гуаита выполнил два блестящих сейва после ударов Ричи и Рондона. Второй тайм оказался более нервным, хотя качественных моментов хватало – в частности, на 58-й минуте после классного выстрела Едлину не хватило до гола нескольких сантиметров. Матч проходил очень ровно, но Кристал Пэлас таки оказался ровнее: на 80-й минуте гости заработали пенальти, который победным ударом реализовал Лука Миливоевич – 0:1.

Лестер приехал в гости к Хаддерсфилду и забил несколько красивых мячей. На 24-й минуте "лисы" вышли вперёд после удара Тилеманса из-за пределов штрафной в левую девятку, а на старте второго тайма Джейми Варди точно замкнул прострельную передачу Перрейры – 0:2. Через четыре минуты Муй отыграл один гол с пенальти, но последнее слово осталось за Лестером. На 79-й гости заработали штрафной, который завершился прекрасным выстрелом Мэддисона в дальний угол – 1:3. Через пять минут удачно реализованный пенальти в исполнении Варди установил окончательный счёт во встрече.

Таким образом, Лестер набрал 47 очков и поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице. Кристел Пэлас с 39 зачётными баллами поднялся на двенадцатую, а Борнмут, Бернли и Ньюкасл из 38, 36 и 35 пунктами пунктами соответственно идут прямо за ним. Хаддерсфилд с 14 очками остался на дне и уже официально вылетел в Чемпионшип.