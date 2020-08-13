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Лестер продал Легии хавбека сборной Польши

20:07 - Читати українською
Лестер продал Легии хавбека сборной Польши
Бартош Капустка / Фото ФК Лестер

Полузащитник Лестера Бартош Капустка официально вернулся на родину.

Бартош Капустка стал игроком Легии, сообщает официальный сайт Лестера.

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Сумма трансфера неизвестна. Польский хавбек подписал контракт с новым клубом на 2 года. По итогам прошлого сезона чемпионата Польши Легия завоевала золотые медали турнира.

Напомним, Капутска присоединился к Лестеру еще в 2016-м за 5 млн евро, но так и не смог закрепиться в команде "лис", преимущественно выступая в арендах.

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